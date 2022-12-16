Они поднимут вопросы социально-экономического развития Дагестана. Далее в Доме Правительства республики с участием руководства региональных органов власти пройдет заседание, где участники обсудят процесс реализации государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», организацию системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта и так далее.
Абдулмуслим Абдулмуслимов и Сергей Назаров встретятся для обсуждения социально-экономического развития Дагестана
- Автор Дарья
- 16 декабря, 2022. Пятница 11:12
Сегодня, 16 декабря, глава кабмина Дагестана проведет встречу с заместителем руководителя Минэкономики РФ Сергеем Назаровым. Об этом информирует телеграм-канал правительства региона.
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