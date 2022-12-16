Дагестану выделено более 1 млрд рублей на рекультивацию мусорных свалок

Об этом проинформировал 15 декабря глава Минприроды региона Ибрагим Ибрагимов в процессе пресс-конференции на базе издания «Дагправда».

«Согласно нашей территориальной схеме оборота ТКО нам требуется в регионе возвести 3 завода – в Дербентском и Хасавюртовском районах и около Махачкалы, а также полигоны по захоронению мусора», – рассказал руководитель ведомства.

Как оценивают эксперты, в год примерно 1,2 млн тонн мусора вырабатывается в республике.

На данный момент в Дагестане работают 2 мусорных полигона, рядом с Кизляром и Избербашем, которые способны утилизировать только 160 000 тонн мусора.

«Поэтому, начиная с минувшего года, была проделана серьезная работа. Региону было направлено 500 млн рублей на создание проектно-сметной документации на строительство 3-х заводов и полигонов. Они готовы и прошли госэкспертизу, в ходе чего мы заключили в нынешнем году концессионное соглашение с ООО “Республиканский экологический оператор”, где он будет выступать как концессионер, а Дагестан станет концедентом», – объяснил он.