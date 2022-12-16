ЗАМАНА - Дагестанское правительство в 2023 году собирается создать 19 законопроектов

Дагестанское правительство в 2023 году собирается создать 19 законопроектов

Автор
16 декабря, 2022. Пятница 08:12
|||
Дагестанское правительство в 2023 году собирается создать 19 законопроектов
В рамках собрания дагестанского руководства под контролем премьер-министра республики Абдулмуслима Абдулмуслимова вчера, 15 декабря, были обсуждены итоги законопроектной работы и рассмотрен план законопроектной деятельности на будущий год.
Дагестанское правительство в 2023 году собирается создать 19 законопроектов

Как заявил глава кабмина, в целях улучшения процесса решения задач по преодолению экономических вызовов, улучшения условий жизни дагестанцев, принятия мер по оздоровлению социально-экономического климата, в регионе была сформирована правительственная Комиссия по законопроектной работе.

«Если говорить об итогах данной работы за прошедший текущий год, замечу, что из 23 законопроектов, запланированных к принятию в этом году, к настоящему времени принято 13, при этом 5 законопроектов из 23 были удалены из примерного Плана законопроектной деятельности руководства Дагестана на 2022 год по различным причинам, остальные пребывают в стадии принятия и разработки.

Например, на 10 декабря в установленном порядке в Правительство не внесен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О пчеловодстве», хотя согласно плану он должен был быть представлен в Правительство еще в конце лета текущего года», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

Прочитано 10 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top