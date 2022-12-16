Как заявил глава кабмина, в целях улучшения процесса решения задач по преодолению экономических вызовов, улучшения условий жизни дагестанцев, принятия мер по оздоровлению социально-экономического климата, в регионе была сформирована правительственная Комиссия по законопроектной работе.

«Если говорить об итогах данной работы за прошедший текущий год, замечу, что из 23 законопроектов, запланированных к принятию в этом году, к настоящему времени принято 13, при этом 5 законопроектов из 23 были удалены из примерного Плана законопроектной деятельности руководства Дагестана на 2022 год по различным причинам, остальные пребывают в стадии принятия и разработки.

Например, на 10 декабря в установленном порядке в Правительство не внесен проект закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О пчеловодстве», хотя согласно плану он должен был быть представлен в Правительство еще в конце лета текущего года», — высказался Абдулмуслимов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.