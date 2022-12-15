ЗАМАНА - Глава кабмина Дагестана: «Нужно открыто говорить о причинах неосвоения средств»

Глава кабмина Дагестана: «Нужно открыто говорить о причинах неосвоения средств»

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15 декабря, 2022. Четверг 13:12
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Глава кабмина Дагестана: «Нужно открыто говорить о причинах неосвоения средств»

В ходе собрания дагестанского правительства глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов поднял тему неосвоения средств регионального бюджета. Участники обсудили неосвоение средств Министерства природы РД, имеющего на данный момент низкий показатель — 10,6%. Об этом информирует телеграм-канал Правительства РД.

Глава кабмина Дагестана: «Нужно открыто говорить о причинах неосвоения средств»

Премьер озвучил, что если у ведомства есть объективные причины и объяснения, о них необходимо говорить прямо и дагестанцы должны о них знать.

Абдулмуслимов попросил объяснить причины курирующих отрасль лидеров.

Так, по словам главы Минфина Юнуса Саадуева, низкий показатель неосвоения у Минприроды сформировался только в последний месяц текущего года, так как поступили дополнительные средства из федерального бюджета в рамках республиканского проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по результатам отбора заявок на получение субсидии. Первый вице-премьер Руслан Алиев добавил, что в рамках принятого концессионного соглашения, которое подписано с Минприроды региона, часть средств, а это 4,3 млрд рублей, поступили в регион.

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