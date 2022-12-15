ЗАМАНА - Премьер-министр Дагестана поручил усилить контроль за качеством горячего питания учащихся начальных классов

Премьер-министр Дагестана поручил усилить контроль за качеством горячего питания учащихся начальных классов

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15 декабря, 2022. Четверг 08:13
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Премьер-министр Дагестана поручил усилить контроль за качеством горячего питания учащихся начальных классов
Тему организации бесплатного горячего питания для детей из 1-4 классов в школах Дагестана обсудили в среду, 14 декабря, на заседании под руководством главы кабмина региона Абдулмуслима Абдулмуслимова.
Премьер-министр Дагестана поручил усилить контроль за качеством горячего питания учащихся начальных классов

Абдулмуслимов озвучил, что обеспечение качественного, полноценного и сбалансированного питания школьников является одним из важнейших направлений в социальной политике страны.

«Сегодня ключевой проблемой при организации горячего питания является слабая материально-техническая оснащенность школьных столовых и отсутствие пищеблоков.

На собрании хотел бы услышать, как осуществляется деятельность в части улучшения качества организации бесплатного горячего питания детей из начальных классов, а также о принимаемых мерах по оперативному освоению средств, предусмотренных на эти задачи.

На данный момент все средства на организацию горячего питания учеников школ направлены до муниципалитетов в полном объеме. Скорость освоения данных средств остается очень низкой. Наверняка существуют вопросы, на которые нам требуется обратить внимание», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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