Абдулмуслимов озвучил, что обеспечение качественного, полноценного и сбалансированного питания школьников является одним из важнейших направлений в социальной политике страны.

«Сегодня ключевой проблемой при организации горячего питания является слабая материально-техническая оснащенность школьных столовых и отсутствие пищеблоков.

На собрании хотел бы услышать, как осуществляется деятельность в части улучшения качества организации бесплатного горячего питания детей из начальных классов, а также о принимаемых мерах по оперативному освоению средств, предусмотренных на эти задачи.

На данный момент все средства на организацию горячего питания учеников школ направлены до муниципалитетов в полном объеме. Скорость освоения данных средств остается очень низкой. Наверняка существуют вопросы, на которые нам требуется обратить внимание», — высказался премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.