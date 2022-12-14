Абдулмуслимов ознакомился с работой медучреждения, зашел во все отделения, поговорил с пациентами и сотрудниками больницы, прослушал проблемные вопросы и способы их решения.

Далее глава кабмина указал на недопустимость недостатка лекарственных препаратов, особенно в том случае, если это касается средств первой необходимости. Также Абдулмуслимов обратил внимание на ненадлежащие условия хранения медикаментов. В своих жалобах жители также говорили о состоянии лифтового оборудования в больнице.

В учреждении совсем недавно появился новый главврач, в связи с чем новому лидеру было поручено навести порядок в больнице. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.