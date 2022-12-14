ЗАМАНА - В Москве прошла встреча Валентины Матвиенко с Сергеем Меликовым

В Москве прошла встреча Валентины Матвиенко с Сергеем Меликовым

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14 декабря, 2022. Среда 03:11
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В Москве прошла встреча Валентины Матвиенко с Сергеем Меликовым

Во вторник, 13 декабря, в Москве прошла рабочая встреча председательницы Совета Федерации Валентины Матвиенко и руководителя Дагестана Сергея Меликова. Они обсудили вопросы социально-экономического развития республики, отправки гуманитарной помощи жителям новых территорий России и поддержки бойцов, которые выполняют воинский долг в зоне СВО.

В Москве прошла встреча Валентины Матвиенко с Сергеем Меликовым

Валентина Матвиенко поинтересовалась обстановкой в Дагестане, в том числе и настроением жителей региона.

«Хорошее, патриотичное настроение у людей, если мы говорим о выполнении наших главных целей. Ребята воюют хорошо. Периодически мы по согласованию с военным командованием проводим мероприятия по поддержке военнослужащих и жителей 4 новых регионов нашей страны. Большую моральную поддержку оказывают письма детей, направляемые нашим военнослужащим.

А вчера поступило крайне трогательное письмо от 93-летнего ветерана Великой Отечественной войны из ДНР Петра Давидовича Дорфмана, который от имени своих земляков поблагодарил дагестанских ребят за участие в освобождении, как он написал, от нацистской нечисти региона, и за заботу о нем, которую проявляют солдаты», – высказался Меликов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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