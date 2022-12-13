Глава РД провел собрание по актуальным вопросам

Об экономической ситуации в республике рассказал первый заместитель главы кабмина региона Руслан Алиев. Он сообщил об исполнении дагестанского бюджета и планах по организации работы в будущем году.

Министр отметил среди прочего, что Дагестан улучшает процесс исполнения бюджета, исполнительская дисциплина растёт, но особого внимания органов исполнительной власти и лидеров муниципалитетов требует кассовое исполнение по нацпроектам.

Руслан Алиев заявил также, что указом Правительства РФ 91,9 млн рублей дополнительно получено Дагестаном на зарплату медиков и среднего медицинского персонала в будущем году. Решение принималось исходя из прогноза годового прироста численности врачей. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.