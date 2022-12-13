Первым делом планируется решить срочные вопросы, которые необходимо реализовать до конца декабря: завершить ремонт в четырех детских садах и школе №39.

«По программе капремонта не успели [вовремя сдать]. Нужно до конца года решать, дабы полноценно возобновился учебный и воспитательный процесс», – заявил мэр.

Далее он озвучил, что нужно глубже ознакомиться с хозяйством Махачкалы. В целом, как Газимагомедов заметил, с проблемами города он знаком. Так, в пределах столицы находятся 4 точки, куда сбрасывают неочищенные канализационные стоки.

«Это проблему необходимо срочно решать в будущем году, постараемся до летнего сезона», — высказался он.

Также мэр упомянул о транспортном коллапсе, которые намечается в Махачкале. «Мы уже видим, какая ситуация складывается в час-пик. Эта проблема есть. Началось хорошее дело при Салмане Дадаеве – обеспечивались условия для пешеходов. Но в то же время о парковках для автомобилистов забывали», – отметил он. Подробнее материал можно прочитать тут.