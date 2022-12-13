ЗАМАНА - В Кизлярском районе около 400 гектаров земли захламили полиэтиленом

В Кизлярском районе около 400 гектаров земли захламили полиэтиленом

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13 декабря, 2022. Вторник 01:04
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В Кизлярском районе около 400 гектаров земли захламили полиэтиленом

Сотрудники Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора в Кизлярском районе на территории примерно 400 га выявили факты захламления почвы фрагментами пленочного покрытия.

В Кизлярском районе около 400 гектаров земли захламили полиэтиленом

Как информирует пресс-служба республиканского управления, многочисленные факты загрязнения земель сельхозназначения являются следствием игнорирования фермерами обязанностей по рекультивации земель, после сбора урожая бахчевых культур.

«Рваные куски полиэтиленовой пленки растянулись по многокилометровым полям и кружат над административными территориями муниципалитетов Новокахановской, Черняевской, Большезадоевской, Красноармейской, Кизлярской, Малоарешевской», – заявила пресс-служба.

Отмеченное выше является нарушением положений Земельного кодекса России, а также федеральных законов «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

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