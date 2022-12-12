Мэр Махачкалы внес изменения в структуру администрации города

Так, мэр предложил уменьшить должности двух заместителей руководителя Махачкалы, а также лидеров Управления земельных и имущественных отношений и Финансового управления города. Вместо этого появятся должности заместителя мэра – главы Управления земельных и имущественных отношений и заместителя главы – начальника финансового управления.

Такой шаг позволит сэкономить бюджетные деньги и затраты на материально-техническое обеспечение, заявляет Газимагомедов. Также мэр подчеркнул необходимость вернуть в структуру города МКУ «Управление культуры г. Махачкалы». Идеи были приняты депутатами горсобрания на прошедшей 12 декабря сессии.