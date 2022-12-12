«По итогам года будет осуществлен кропотливый анализ работы органов исполнительной власти. В будущем году по его результатам примем решения в отношении отдельных органов власти – вплоть до кадровых!», — высказался Сергей Меликов на оперативном собрании. Как он добавил, на фоне довольно эффективной командной работы кабмина, имеются случаи, которые требуют принятия жестких решений.
Сергей Меликов сообщил о возможных кадровых изменениях
- Автор Дарья
- 12 декабря, 2022. Понедельник 16:44
Глава Дагестана на оперативном заседании проинформировал о возможных кадровых изменениях.
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