ЗАМАНА - Премьер-министр РД поручил выработать новые меры поддержки легкой промышленности

Премьер-министр РД поручил выработать новые меры поддержки легкой промышленности

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12 декабря, 2022. Понедельник 08:13
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Премьер-министр РД поручил выработать новые меры поддержки легкой промышленности
В пятницу, 9 декабря, по итогам рабочего визита в Избербаш глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл в администрации города заседание на тему социально-экономического развития муниципалитета.
Премьер-министр РД поручил выработать новые меры поддержки легкой промышленности

Собравшиеся подняли вопросы оказания поддержки предприятиям, работающим в области легкой промышленности, обсудили проблемы в ЖКХ и формирование условий и инфраструктуры для гостей республики.

Премьер начал собрание со слов поздравления с Днем Героя Отечества.

«Хочу всех поздравить с этим праздником, вы все знаете, что 15 лет назад Владимир Владимирович возродил эту добрую традицию почитания Героев Отечества. Сегодня мы находимся на родине Героя Отечества Магомеда Нурбагандова. На таких примерах учится наше подрастающее поколение. Мы их никогда не забудем, мы чтим их память, и они навсегда в наших сердцах», — высказался Абдулмуслимов.

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