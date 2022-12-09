Встречал правительственную делегацию во главе с премьер-министром гендиректор предприятия Магомедсалам Сунгуров, который организовал для гостей экскурсию по производственным цехам и рассказал историю завода.

Предприятие работает с 1999 года, на данный момент там работают 72 специалиста. Тут производится сахарное, галетное, глазированное печенье, вафли, зефир и мороженое.

За минувший год фабрика произвела продукцию на сумму 60,2 млн рублей и уплатила налоги, сборы и другие платежи в бюджеты различных уровней на сумму 14,6 млн рублей.

«Готовая продукция доставляется в магазины не только внутри Дагестана, но и в целом по СКФО, а также в Москву и в Крым», — рассказал гендиректор.

Премьер, в свою очередь, отметил высокую технологичность производства и соответствие выпускаемой продукции стандартам ГОСТ.

«Власть должна поддерживать любого производителя, который занимается своим делом, тем более производством продовольственной продукции, востребованной по стране. В постсоветское время были годы, когда мы ели продукцию неизвестного происхождения и качества, а тут качество соответствует всем мировым стандартам, и самое современное оборудование. Если вам необходима какая-то поддержка со стороны Правительства региона, вы можете на нее рассчитывать», — высказался Абдулмуслимов.