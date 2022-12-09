ЗАМАНА - Глава Дагестана Сергей Меликов дал интервью на тему его рабочего визита в Азербайджан

Глава Дагестана Сергей Меликов дал интервью на тему его рабочего визита в Азербайджан

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09 декабря, 2022. Пятница 11:23
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Глава Дагестана Сергей Меликов дал интервью на тему его рабочего визита в Азербайджан

Завершился двухдневный рабочий визит руководителя Дагестана Сергея Меликова в Азербайджан, 8 декабря он вернулся в регион. Интервью предоставлено каналом РГВК "Дагестан".

В интервью глава региона подвел итоги поездки, рассказал, что это первый его зарубежный визит в качестве Главы Дагестана и он состоялся с максимальной пользой. Беседа с президентом Ильхамом Алиевым прошла конструктивно, получилось договориться о сотрудничестве в следующих областях: развитие экономических отношений, в том числе, среднего и малого бизнеса, транспортная логистика, культура и так далее.

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