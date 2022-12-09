Глава Дагестана Сергей Меликов дал интервью на тему его рабочего визита в Азербайджан

В интервью глава региона подвел итоги поездки, рассказал, что это первый его зарубежный визит в качестве Главы Дагестана и он состоялся с максимальной пользой. Беседа с президентом Ильхамом Алиевым прошла конструктивно, получилось договориться о сотрудничестве в следующих областях: развитие экономических отношений, в том числе, среднего и малого бизнеса, транспортная логистика, культура и так далее.