ЗАМАНА - Глава Дагестана посетил стратегические объекты и передовые предприятия Азербайджана

Глава Дагестана посетил стратегические объекты и передовые предприятия Азербайджана

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08 декабря, 2022. Четверг 08:23
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Глава Дагестана посетил стратегические объекты и передовые предприятия Азербайджана

Во второй день рабочего визита в Азербайджан руководитель Дагестана Сергей Меликов ознакомился со стратегическими объектами и передовыми компаниями дружественного государства в областях возможного сотрудничества между республиками.

Глава Дагестана посетил стратегические объекты и передовые предприятия Азербайджана

В первую очередь Меликов побывал в Бакинском международном морском торговом порту, являющимся важным пунктом транзитной инфраструктуры, который соединяет Европу с Азией. В его составе находятся следующие терминалы: пассажирский, нефтяной, главный грузовой, паромный и контейнерный.

Гендиректор порта Талех Зиядов рассказал о сегодняшних мощностях данного объекта и перспективах его развития. Первый этап возведения Бакинского порта завершился в 2018 году. Это способствовало росту пропускной способности до 15 млн тонн в год и до 100 000 контейнеров TEU. Планируется, что до середины будущего года будут завершены технико-обосновательные работы, связанные со второй стадией строительства. Пропускная способность транспортного узла должна подняться до 500 000 контейнеров в год. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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