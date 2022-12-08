ЗАМАНА - Оперштаб изучит ситуацию с массовой гибелью тюленей в Каспийском море

Оперштаб изучит ситуацию с массовой гибелью тюленей в Каспийском море

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08 декабря, 2022. Четверг 08:12
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Оперштаб изучит ситуацию с массовой гибелью тюленей в Каспийском море
Вчера, 7 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел заседание на тему ситуации с массовой смертью краснокнижных тюленей на побережье Каспийского моря.
Оперштаб изучит ситуацию с массовой гибелью тюленей в Каспийском море

Премьер озвучил, что ситуация требует внимательного анализа, так как случаи выброса мёртвых нерп на побережье Каспия фиксируются не первый год.

«Для исследований в регион прилетели микробиологи, которые выявят причину гибели, осуществят необходимые лабораторные исследования патологического материала мёртвых животных, бактериальный анализ, вирусологические исследования», — рассказал Абдулмуслимов.

Глава кабмина поручил оперативно создать соответствующий оперштаб под руководством лидера Минприроды Дагестана Ибрагима Ибрагимова, в состав которого войдут сотрудники Росприроднадзора, Росрыболовства, Прикаспийского института биологических ресурсов, главы муниципальных образований, исследователи и другие. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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