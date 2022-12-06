"В Азербайджане всегда высоко ценили дружеские отношения, сложившиеся между Магомедали Магомедовичем Магомедовым и Гейдаром Алиевичем Алиевым. Светлая память о Магомедали Магомедове навсегда останется в наших сердцах. В связи с этой тяжелой утратой разделяю вашу скорбь и выражаю свои искренние соболезнования", – говорится в сообщении.