ЗАМАНА - Президент Азербайджана выразил соболезнования семье скончавшегося экс-главы Дагестана

Президент Азербайджана выразил соболезнования семье скончавшегося экс-главы Дагестана

Автор
06 декабря, 2022. Вторник 07:59
|||
Президент Азербайджана выразил соболезнования семье скончавшегося экс-главы Дагестана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким экс-руководителя Дагестана Магомедали Магомедова, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Президент Азербайджана выразил соболезнования семье скончавшегося экс-главы Дагестана

 

Глава государства в своем послании подчеркнул, что с глубоким прискорбием воспринял новость о кончине Магомедали Магомедова – "видного государственного и общественно-политического деятеля Дагестана, большого друга азербайджанского народа"
 
Алиев особо отметил, что Магомедов внес весомый вклад в развитие традиционно дружественных связей между Азербайджаном и Дагестаном, а также в укрепление атмосферы взаимопонимания и доверия между нашими народами.
 

"В Азербайджане всегда высоко ценили дружеские отношения, сложившиеся между Магомедали Магомедовичем Магомедовым и Гейдаром Алиевичем Алиевым. Светлая память о Магомедали Магомедове навсегда останется в наших сердцах. В связи с этой тяжелой утратой разделяю вашу скорбь и выражаю свои искренние соболезнования", – говорится в сообщении.

Прочитано 31 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top