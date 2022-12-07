Собравшиеся обсудили следующие вопросы: экономическая ситуация в республике, средства на счетах органов исполнительной власти и муниципальных образований, кассовое освоение, а также рассмотрение проекта закона РД «О республиканском бюджете Дагестана на будущий год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Премьер начал свою вступительную речь со слов о смерти Почетного председателя Госсовета Дагестана Магомедали Магомедова. Он напомнил о роли Магомедали Магомедова в развитии региона и его исторической значимости, после чего предложил участникам правительства региона почтить память о нем минутой молчания.

Переходя к обсуждению актуальных вопросов, Абдулмуслимов озвучил, что в условиях кардинальных экономических перемен и быстро обновляемых технологий крайне важно обеспечивать стабильное поступательное развитие республиканской экономики и обеспечить максимальную защищенность жителей региона от ударов кризисов.

«Иметь экономику, которая не гарантирует нам ни стабильности, ни достойного благосостояния – для Дагестана непозволительно. Нам нужна новая экономика, с конкурентоспособной промышленностью и инфраструктурой, с развитой сферой услуг, с эффективным сельским хозяйством.

Нам нужно выстроить эффективный алгоритм обновления экономики, найти и привлечь требуемые для нее материальные и кадровые ресурсы.

На данный момент бюджетная политика России – одно из важнейших направлений государственной системы управления, эффективность которой влияет на устойчивость и экономическую безопасность социально-экономического развития государства», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.