ЗАМАНА - В Дагестане откроется сервисный центр Минского тракторного завода

В Дагестане откроется сервисный центр Минского тракторного завода

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07 декабря, 2022. Среда 14:10
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В Дагестане откроется сервисный центр Минского тракторного завода

Для проработки вопроса открытия ремонтного центра в Дагестан прилетели представители ОАО «Минский тракторный завод». Об этом информирует телеграм-канал правительства республики.

В Дагестане откроется сервисный центр Минского тракторного завода

Как высказался премьер региона, в Дагестане активно применяется техника производства ОАО «МТЗ».  Спросом пользуются колесные тракторы мощностью 82 л/с, составляющие основу тракторного парка сельского хозяйства республики, это примерно 70 процентов, а также почвообрабатывающая и посевная техника, техника для внесения удобрений и защиты растений, кормозаготовительная техника (в том числе кормоуборочные комбайны КСК), зерноуборочные комбайны, прицепы тракторные и погрузчики. Каждый год сельхозтоваропроизводители региона приобретают примерно 50-100 тракторов марки МТЗ.

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