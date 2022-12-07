В Дагестане откроется сервисный центр Минского тракторного завода

Как высказался премьер региона, в Дагестане активно применяется техника производства ОАО «МТЗ». Спросом пользуются колесные тракторы мощностью 82 л/с, составляющие основу тракторного парка сельского хозяйства республики, это примерно 70 процентов, а также почвообрабатывающая и посевная техника, техника для внесения удобрений и защиты растений, кормозаготовительная техника (в том числе кормоуборочные комбайны КСК), зерноуборочные комбайны, прицепы тракторные и погрузчики. Каждый год сельхозтоваропроизводители региона приобретают примерно 50-100 тракторов марки МТЗ.