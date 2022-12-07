Премьер-министр Дагестана провел встречу с представителями ОАО «Минский тракторный завод»

Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества двух республик в области промышленности, сельского хозяйства, создания сервисной службы для ремонта техники ОАО «МТЗ» и так далее. Стоит напомнить, что премьер в начале лета текущего года совершал визит на белорусское предприятие, по итогам которого были достигнуты первые договоренности о совместной работе.