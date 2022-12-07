Участники встречи обсудили перспективы сотрудничества двух республик в области промышленности, сельского хозяйства, создания сервисной службы для ремонта техники ОАО «МТЗ» и так далее. Стоит напомнить, что премьер в начале лета текущего года совершал визит на белорусское предприятие, по итогам которого были достигнуты первые договоренности о совместной работе.
Премьер-министр Дагестана провел встречу с представителями ОАО «Минский тракторный завод»
- Автор Дарья
- 07 декабря, 2022. Среда 13:12
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу со специалистами ОАО «Минский тракторный завод». Об этом информирует телеграм-канал правительства республики.
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