Премьер-министр РД: регион не допустил массовых увольнений из-за экономических санкций

Как заявил премьер, на 1 ноября текущего года о предстоящем увольнении сотрудников сообщили 248 организаций. По факту же было уволено 1,5 тыс. граждан с 95 предприятий. Из них более 1000 россиян уже нашли работу, а 84 признаны безработными с назначением им пособия по безработице. «Отмечу, что больших промышленных компаний, заявивших о высвобождении подчиненных, в том числе из-за введенных экономических ограничений в отношении нашей страны, пока нет. В центры занятости населения по состоянию на 1 ноября 2022 года подано примерно 57 400 заявок о поиске работы, а это в 1,5 раза меньше, чем в минувшем году », — высказался Абдулмуслимов.