Как заявил премьер, на 1 ноября текущего года о предстоящем увольнении сотрудников сообщили 248 организаций. По факту же было уволено 1,5 тыс. граждан с 95 предприятий. Из них более 1000 россиян уже нашли работу, а 84 признаны безработными с назначением им пособия по безработице. «Отмечу, что больших промышленных компаний, заявивших о высвобождении подчиненных, в том числе из-за введенных экономических ограничений в отношении нашей страны, пока нет. В центры занятости населения по состоянию на 1 ноября 2022 года подано примерно 57 400 заявок о поиске работы, а это в 1,5 раза меньше, чем в минувшем году », — высказался Абдулмуслимов.
Премьер-министр РД: регион не допустил массовых увольнений из-за экономических санкций
- Автор Дарья
- 07 декабря, 2022. Среда 11:53
Дагестан не допустил массовых увольнений из-за экономических ограничений. Об этом проинформировал глава кабмина республики Абдулмуслим Абдулмуслимов в интервью сайту «Интерфакс».
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