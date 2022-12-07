Новый мэр Махачкалы запретил размещать торговые объекты в парках

«Особое внимание в Махачкале нужно обратить на то, чтобы в скверах и парках не появлялись новые нестационарные торговые объекты. Дайте людям возможность спокойно отдыхать в парковых зонах», – высказался мэр.

Также он дал задание в течение 7 дней убрать нестационарные торговые объекты, которые стоят на тротуарах. Это касается и лестниц, которые выходят на тротуары. Глава города призвал представителей бизнеса демонтировать их своими силами, в ином случае за это возьмутся городские службы, заявил он.

Кроме того, обращаясь к коллегам, Газимагомедов озвучил: «В Махачкале нет проблем, которые нас не касаются. Все проблемы города – это мои и ваши проблемы. Для этого мы с вами здесь работаем».