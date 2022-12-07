ЗАМАНА - Транспортно-логистическое взаимодействие обсудили в Баку Сергей Меликов и Рашад Набиев

Транспортно-логистическое взаимодействие обсудили в Баку Сергей Меликов и Рашад Набиев

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07 декабря, 2022. Среда 09:46
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Транспортно-логистическое взаимодействие обсудили в Баку Сергей Меликов и Рашад Набиев

Во вторник, 6 декабря, в Баку состоялась встреча руководителя Дагестана Сергея Меликова с главой Минцифры Азербайджана Рашадом Набиевым.

Транспортно-логистическое взаимодействие обсудили в Баку Сергей Меликов и Рашад Набиев

Они обсудили сотрудничество Дагестана и Азербайджана.

Были подняты следующие вопросы: развитие транспортного коридора «Север-Юг», открытие новых авиарейсов между столицами двух республик, реализация инвестпроектов.

Так, Дагестан собирается изучить опыт развития инфраструктуры морских хабов, что в связи с новым этапом ремонта Махачкалинского международного морского порта, как заметил Меликов, очень актуально.

Учитывая существующий резерв пропускной способности Махачкалинского порта, глава региона заявил об имеющемся потенциале к росту перевалки различных грузов. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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