Дагестан и Азербайджан собираются расширять экономическое сотрудничество

Они обсудили вопросы расширения товарооборота, развития транспортного коридора «Север-Юг», сотрудничества в областях АПК и туризма, реализации инвестпроектов, сотрудничества в области культуры, в том числе в рамках празднования 100-летия со дня рождения классика поэзии Расула Гамзатова.

Предваряя обсуждение, Сергей Меликов озвучил, что Дагестан с Азербайджаном связывают многовековые дружеские отношения.

«Азербайджан является динамично развивающейся страной. 22 февраля нынешнего года была подписана декларация о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, которая охватывает важнейшие сферы взаимодействия между государствами и выводит отношения между двумя странами на новый уровень», – высказался глава Дагестана. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.