Руководитель ведомства отмечен за добросовестное исполнение служебных задач и в связи с празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел России.
Юрий Чайка вручил Абдурашиду Магомедову благодарственное письмо
- Автор Дарья
- 07 декабря, 2022. Среда 01:53
Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка вручил Благодарственное письмо главе МВД по Дагестану Абдурашиду Магомедову.
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