Руководитель республики направил приветствие православным христианам Дагестана по случаю закладки камня в основание храма князя Александра Невского в Махачкале

Приветственный адрес Сергея Меликова зачитал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов. «6 декабря - символически важный день - День памяти великого князя Александра Невского. Он свидетельствует о том, что испокон веков наш многонациональный народ, прошедший через горнило испытаний, всегда будет ориентироваться на подвижников благочестия, радеющих за национальный дух России, берегущих ее духовно-нравственную культуру, заботящихся о ее единстве и неделимости. И ничто не может разорвать священную связь времен и поколений. Возведение нового храма в Махачкале - это торжество исторической справедливости, зримое проявление обращения народа к своим историческим корням. Отрадно, что столь значимые мероприятия проходят в дни 10-летия образования Махачкалинской епархии Русской православной церкви, которая, несмотря на свою молодость, внесла огромный вклад в поддержание мира и согласия на Северном Кавказе, развитие межнационального и межрелигиозного диалога, укрепление института семьи и воспитание подрастающего поколения, духовно-просветительскую работу и реализацию благотворительных проектов в регионе. Уверен, что для многих прихожан храм Александра Невского станет настоящим местом силы и духовного умиротворения», — отмечалось в обращении Сергея Меликова.