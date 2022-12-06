Глава кабмина РД: Будущий храм, располагаясь неподалеку от строящегося Духовного центра имени Пророка Исы (мир ему) будет символизировать добрые, уважительные отношения православия и ислама, общие ценности веры, знания и гуманизма

«Веротерпимость и открытость народов Дагестана и всего нашего многонационального Отечества являются результатом того, что мы осознаем, что во всех религиях больше общего, чем различий, одни и те же традиции, одна и та же система ценностей. Строительство храма не только отвечает интересам и чаяниям православных верующих, кроме того, новый храм станет местом поклонения многочисленных гостей столицы Дагестана, украсит архитектурный облик города. Символично также, что планируемое здание собора будет соседствовать с мемориальным комплексом, который воздвигнут представителям русской интеллигенции», — выступил глава кабмина региона на церемонии закладки первого камня на месте возведения кафедрального собора в честь Александра Невского в Махачкале.