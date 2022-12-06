«Азербайджан и Дагестан (Россия) — близкие соседи. Естественно, как и в межличностных отношениях с соседями, так и в межгосударственных, необходимо налаживать добрососедские отношения. Они должны выражаться во взаимоотношениях в экономике. Там, где экономика, там и политика. Следовательно, и наши геополитические геостратегисеские планы также неразрывно связаны. В том числе в Азербайджане проживает часть дагестанских народов (лезгины, аварцы, цахурцы…), а в Дагестане (России) — азербайджанцы. В связи с чем, необходимо в постоянном режиме поддерживать и культурные связи, взаимодействовать в вопросах образования. Есть много вопросов взаимодействия между нашей республикой и Азербайджаном, есть все основания для расширения сотрудничества», — высказался Эседов.
Альберт Эседов: «Азербайджан и Дагестан — близкие соседи, поэтому важно налаживать добрососедские отношения»
- Автор Дарья
- 06 декабря, 2022. Вторник 15:52
6 декабря в Баку прошла встреча Главы РД Сергея Меликова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Председатель Дагестанского отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов рассказал, в каких направлениях необходимо укреплять связи Дагестану и Азербайджану.
Последнее от Дарья
- Руслан Луговой: «Встреча Сергея Меликова и Ильхама Алиева особенно важна в современных условиях в мире, где формируется новая политическая конфигурация отношений между странами»
- Дагестанское региональное отделение «Волонтеры-медики» стало одним из лучших в России
- Магазины, пункты выдачи заказов и кофейни Дагестана смогут принимать посылки «Почты России»
- Юрий Чайка прилетел в Махачкалу
- В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и руководителя Дагестана Сергея Меликова