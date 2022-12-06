ЗАМАНА - Альберт Эседов: «Азербайджан и Дагестан — близкие соседи, поэтому важно налаживать добрососедские отношения»

Альберт Эседов: «Азербайджан и Дагестан — близкие соседи, поэтому важно налаживать добрососедские отношения»

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06 декабря, 2022. Вторник 15:52
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Альберт Эседов: «Азербайджан и Дагестан — близкие соседи, поэтому важно налаживать добрососедские отношения»

6 декабря в Баку прошла встреча Главы РД Сергея Меликова и Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Председатель Дагестанского отделения партии «Яблоко» Альберт Эседов рассказал, в каких направлениях необходимо укреплять связи Дагестану и Азербайджану.

Альберт Эседов: «Азербайджан и Дагестан — близкие соседи, поэтому важно налаживать добрососедские отношения»

«Азербайджан и Дагестан (Россия) — близкие соседи. Естественно, как и в межличностных отношениях с соседями, так и в межгосударственных, необходимо налаживать добрососедские отношения. Они должны выражаться во взаимоотношениях в экономике. Там, где экономика, там и политика. Следовательно, и наши геополитические геостратегисеские планы также неразрывно связаны. В том числе в Азербайджане проживает часть дагестанских народов (лезгины, аварцы, цахурцы…), а в Дагестане (России) — азербайджанцы. В связи с чем, необходимо в постоянном режиме поддерживать и культурные связи, взаимодействовать в вопросах образования. Есть много вопросов взаимодействия между нашей республикой и Азербайджаном, есть все основания для расширения сотрудничества», — высказался Эседов.

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