Руслан Луговой: «Встреча Сергея Меликова и Ильхама Алиева особенно важна в современных условиях в мире, где формируется новая политическая конфигурация отношений между странами»

Во вторник, 6 декабря, в рамках рабочего визита руководителя Дагестана в Азербайджан прошла его встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым. Важность укрепления дружбы между Дагестаном и Азербайджаном прокомментировал политолог, директор Республиканского центра русского языка и культуры Руслан Луговой.

«Встреча Главы Республики Дагестан Сергея Меликова с Президентом Республики Азербайджан Ильхамом Алиевым прежде всего свидетельствует о тесных и добрососедских отношениях между двумя странами — России и Азербайджана, история которых переплетена едиными событиями и культурой. Кроме экономического сотрудничества, отмечу, что Дагестан и Азербайджан как две братских Республики всегда имели и родственные связи между народами. Подчёркивая значимость этих традиционных связей, встреча двух Глав особенно важна в современных условиях в мире, где формируется новая политическая конфигурация отношений между странами, в том числе Прикаспийского бассейна», — высказался политолог.