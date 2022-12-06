ЗАМАНА - В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и руководителя Дагестана Сергея Меликова

В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и руководителя Дагестана Сергея Меликова

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06 декабря, 2022. Вторник 14:14
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В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и руководителя Дагестана Сергея Меликова

Сегодня, 6 декабря, в рамках рабочего визита руководителя Дагестана в Азербайджан прошла его встреча с президентом страны Ильхамом Алиевым.

В Баку прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и руководителя Дагестана Сергея Меликова

Ильхам Алиев озвучил, что Азербайджан с успехом сотрудничает с разными субъектами России, в том числе с Дагестаном, что способствует развитию азербайджано-российских двусторонних отношений. Президент добавил, что связи между Азербайджаном и Россией в текущем году успешно развивались. В этом контексте Ильхам Алиев подчеркнул важность взаимных визитов и большое значение прошедшего недавно очередного Российско-Азербайджанского межрегионального форума.

Он заметил, что веками между народами Азербайджана и Дагестана имелись исторические связи, а на сегодняшнем этапе эти отношения лишь стали сильнее. В связи с этим Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит главы Дагестана внесёт вклад в расширение сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном по конкретным направлениям.

Констатировав, что народы Дагестана и Азербайджана связывают узы братства, Сергей Меликов отметил, что азербайджанцы вместе с представителями других народов живут в Дагестане как одна семья. Он выразил уверенность в том, что предстоящие в рамках рабочего визита в соседнюю страну встречи будут способствовать последующему расширению сотрудничества.

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