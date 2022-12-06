Бывший первый зампред Дагестана занял пост и.о. заместителя председателя правительства Мордовии

В правительстве Мордовии появился новый исполняющий обязанности вице-премьера - эту должность занял 38-летний Батыр Эмеев. В прошлом он работал первым заместителем главы кабмина Дагестана.

Постановление об этом подписал руководитель Мордовии Артем Здунов. Новый вице-премьер был представлен накануне на заседании по вопросам формирования первой в Мордовии особой экономической зоны: теперь он будет управлять этим процессом.

Как заявила пресс-служба главы РМ, кроме того, Батыр Эмеев будет заниматься следующими направлениями: привлечение инвестиций в экономику республики, сотрудничество с институтами развития и госкорпорациями, загрузка ТОСЭР и промышленных парков резидентами, производственная кооперация.