Бюджет Дагестана на будущий год утвердили с дефицитом 8,8%

Депутаты Народного собрания РД приняли вчера, 5 декабря, в окончательном чтении бюджет регионального бюджета на будущий год с дефицитом 15,6 млрд рублей, что составляет более 8,8 процента от его доходной части.

Ко второму чтению дефицит бюджета уменьшили почти в 2 раза благодаря поступлениям средств из федерального бюджета, проинформировал на сессии республиканского парламента глава Минфина Дагестана Юнус Саадуев.

"Ко второму чтению, как и в прошлые годы, [показатели бюджета] претерпели заметные изменения. В большей степени корректировки показателей бюджета вызваны финансовой поддержкой из федерального бюджета в размере 11,9 млрд рублей. Предусмотрено увеличение на 2,29 млрд 290 налоговых и неналоговых доходов <...>, перераспределяемых через федеральное казначейство", — поделился Саадуев.

Он добавил, что итоговый объем доходов Дагестана установлен в размере 177,2 млрд рублей. Расходы сформированы в объеме 192,9 млрд рублей, которые ко второму чтению выросли на 1,4 млрд рублей.