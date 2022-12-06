Отставку парламентария от этой должности в понедельник, 5 декабря, на 17-ой сессии Народного Собрания Дагестана приняли депутаты. Вместо Анатолия Карибова должность председателя занял депутат Фирудин Раджабов, который ранее находился на посту заместителя данного комитета.
Анатолий Карибов ушел с поста Председателя Комитета НС РД
- Автор Дарья
- 06 декабря, 2022. Вторник 02:09
Анатолий Карибов покинул пост Председателя Комитета НС Дагестана по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям на основании поданного заявления.
Последнее от Дарья
- Азербайджанские корпорации планируют наладить сотрудничество с предприятиями Дагестана
- Дагестан простился с Магомедали Магомедовым
- Махачкалинская епархия Русской православной церкви отмечает 10-летие со дня открытия
- Валерий Казаков: «Ногайцы вместе со всеми народами Дагестана скорбят по кончине Магомедали Магомедова»
- В Бабаюртовском районе водительница выехала на встречку, есть погибшие