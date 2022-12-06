ЗАМАНА - Анатолий Карибов ушел с поста Председателя Комитета НС РД

Анатолий Карибов ушел с поста Председателя Комитета НС РД

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06 декабря, 2022. Вторник 02:09
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Анатолий Карибов ушел с поста Председателя Комитета НС РД

Анатолий Карибов покинул пост Председателя Комитета НС Дагестана по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям на основании поданного заявления.

Анатолий Карибов ушел с поста Председателя Комитета НС РД

Отставку парламентария от этой должности в понедельник, 5 декабря, на 17-ой сессии Народного Собрания Дагестана приняли депутаты. Вместо Анатолия Карибова должность председателя занял депутат Фирудин Раджабов, который ранее находился на посту заместителя данного комитета.

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