Как заявил начальник Центра Руслан Абаскулиев, в состав делегации войдут компании, которые работают в области туризма, продаже электротехники, продуктов питания и пищевой промышленности, секторе недвижимости, а также производстве стройматериалов.
Так, в Дагестан прилетят специалисты следующих компаний: Franki MMC, Qlobus LLC, Access Travel MMC, ART Elektrik, Aqro Vest DC MMC, KIM Construction и Greenstream International.
Пресс-служба данной организации заявила, что по итогам беседы начальника Центра поддержки экспорта РД и с и.о. главы Махачкалы Ризваном Газимагомедовым было принято решение организовать встречу с иностранной делегацией. Далее гости из Азербайджана посетят ряд компаний и предприятий региона с целью налаживания сотрудничества и заключения экспортных договоров.