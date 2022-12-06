Азербайджанские корпорации планируют наладить сотрудничество с предприятиями Дагестана

С 7 по 11 декабря в Дагестане будет проходить официальный визит с реверсной бизнес-миссией представителей компаний из Азербайджана, информирует пресс-служба Центра поддержки экспорта республики.

Как заявил начальник Центра Руслан Абаскулиев, в состав делегации войдут компании, которые работают в области туризма, продаже электротехники, продуктов питания и пищевой промышленности, секторе недвижимости, а также производстве стройматериалов.

Так, в Дагестан прилетят специалисты следующих компаний: Franki MMC, Qlobus LLC, Access Travel MMC, ART Elektrik, Aqro Vest DC MMC, KIM Construction и Greenstream International.

Пресс-служба данной организации заявила, что по итогам беседы начальника Центра поддержки экспорта РД и с и.о. главы Махачкалы Ризваном Газимагомедовым было принято решение организовать встречу с иностранной делегацией. Далее гости из Азербайджана посетят ряд компаний и предприятий региона с целью налаживания сотрудничества и заключения экспортных договоров.