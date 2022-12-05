ЗАМАНА - Владимир Путин: «Магомедали Магомедов внес большой личный вклад в сохранение территориальной целостности страны»

Владимир Путин: «Магомедали Магомедов внес большой личный вклад в сохранение территориальной целостности страны»

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05 декабря, 2022. Понедельник 15:21
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Владимир Путин: «Магомедали Магомедов внес большой личный вклад в сохранение территориальной целостности страны»

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями руководителю Дагестана Сергею Меликову, семье и близким Магомедали Магомедова в связи с его уходом из жизни.

Владимир Путин: «Магомедали Магомедов внес большой личный вклад в сохранение территориальной целостности страны»

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с постигшим вас горем. Ушел из жизни Магомедали Магомедович Магомедов – выдающийся государственный и общественный деятель, верный сын Дагестана. Магомедали Магомедович искренне заботился о судьбе родного края, благополучии земляков, хорошо знал их проблемы и чаяния.

В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России проявил беспримерное мужество и твердость духа, внес большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны. Мы навсегда запомним этого яркого, неординарного, наделенного несгибаемой волей человека – настоящего патриота и гражданина», – обратился Владимир Путин.

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