Глава Дагестана: «Магомедали Магомедович Магомедов – почётный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России»

Глава Дагестана Сергей Меликов: «Магомедали Магомедович Магомедов – почётный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России».

Ушёл из жизни Магомедали Магомедович Магомедов – почётный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России.

Планировал в ближайшее время навестить Магомедали Магомедовича, но, к сожалению, не успел. Каждый разговор с ним – это урок жизни, Магомедали Магомедович всегда делился своим опытом и подсказывал, как лучше поступить в той или иной ситуации.

Дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедали Магомедовичу, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны.

Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества.

Выражаю искренние соболезнования его верной спутнице Зулгижат Магомедовне, сыну Магомедсаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким. Желаю вам терпения и сил пережить эту тяжёлую утрату.