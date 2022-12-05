Ушёл из жизни Магомедали Магомедович Магомедов – почётный председатель Госсовета РД, мудрый и отзывчивый человек, настоящий патриот Дагестана и России.
Планировал в ближайшее время навестить Магомедали Магомедовича, но, к сожалению, не успел. Каждый разговор с ним – это урок жизни, Магомедали Магомедович всегда делился своим опытом и подсказывал, как лучше поступить в той или иной ситуации.
Дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедали Магомедовичу, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны.
Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества.
Выражаю искренние соболезнования его верной спутнице Зулгижат Магомедовне, сыну Магомедсаламу Магомедалиевичу, всем родным и близким. Желаю вам терпения и сил пережить эту тяжёлую утрату.