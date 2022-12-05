Заур Аскендеров: «Мужество и мудрость Магомедали Магомедовича не раз оказывали решающее влияние на сохранение целостности республики»

«Это был масштабный политик. Весь его жизненный путь был неразрывно связан с родным Дагестаном. Магомедали Магомедович руководил Дагестаном в сложное время. Неоценим его вклад в социальное, экономическое и культурное развитие республики, становление и развитие парламентаризма, совершенствование республиканского законодательства.



Мужество и мудрость Магомедали Магомедовича не раз оказывали решающее влияние на сохранение целостности республики, укрепление мира и стабильности, межнациональных и межрелигиозных отношений. Всем этим многонациональный Дагестан гордится и сегодня.



Став одним из авторитетных политических деятелей нашей страны, он навсегда вошел в ее историю.



Магомедали Магомедович пользовался искренним и безмерным уважением дагестанцев, которые ценили его как дальновидного политика, с чьим именем связано много ярких страниц в развитии родной республики.



От имени депутатов Народного Собрания Республики Дагестан и себя лично выражаю искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия всем родным и близким Магомедали Магомедовича.



Разделяем скорбь и огромную боль в связи с невосполнимой утратой», — сказал Аскендеров.