«Это был масштабный политик. Весь его жизненный путь был неразрывно связан с родным Дагестаном. Магомедали Магомедович руководил Дагестаном в сложное время. Неоценим его вклад в социальное, экономическое и культурное развитие республики, становление и развитие парламентаризма, совершенствование республиканского законодательства.
Мужество и мудрость Магомедали Магомедовича не раз оказывали решающее влияние на сохранение целостности республики, укрепление мира и стабильности, межнациональных и межрелигиозных отношений. Всем этим многонациональный Дагестан гордится и сегодня.
Став одним из авторитетных политических деятелей нашей страны, он навсегда вошел в ее историю.
Магомедали Магомедович пользовался искренним и безмерным уважением дагестанцев, которые ценили его как дальновидного политика, с чьим именем связано много ярких страниц в развитии родной республики.
От имени депутатов Народного Собрания Республики Дагестан и себя лично выражаю искренние соболезнования, слова поддержки и сочувствия всем родным и близким Магомедали Магомедовича.
Разделяем скорбь и огромную боль в связи с невосполнимой утратой», — сказал Аскендеров.
Заур Аскендеров: «Мужество и мудрость Магомедали Магомедовича не раз оказывали решающее влияние на сохранение целостности республики»
- Автор Дарья
- 05 декабря, 2022. Понедельник 03:12
Председатель Народного Собрания РД Заур Аскендеров выразил соболезнования в связи с кончиной почетного председателя Госсовета РД Магомедали Магомедова.
«Это был масштабный политик. Весь его жизненный путь был неразрывно связан с родным Дагестаном. Магомедали Магомедович руководил Дагестаном в сложное время. Неоценим его вклад в социальное, экономическое и культурное развитие республики, становление и развитие парламентаризма, совершенствование республиканского законодательства.
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