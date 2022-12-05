ЗАМАНА - Госсекретарь Дагестана: «Каждые его действия и инициативы имели одну цель – принести пользу Дагестану»

Госсекретарь Дагестана: «Каждые его действия и инициативы имели одну цель – принести пользу Дагестану»

Автор
05 декабря, 2022. Понедельник 02:11
|||
Госсекретарь Дагестана: «Каждые его действия и инициативы имели одну цель – принести пользу Дагестану»

Госсекретарь РД Магомед-Султан Магомедов выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной видного политического деятеля Магомедали Магомедова.

Госсекретарь Дагестана: «Каждые его действия и инициативы имели одну цель – принести пользу Дагестану»

«С глубоким прискорбьем приходится говорить о большой утрате для всех нас – на 93-м году жизни не стало Магомедали Магомедовича. Именно с именем мы всегда ассоциировали умение принимать выверенные, твердые, правильные для своего народа решения в самые сложные времена. Биография и политический путь Магомедали Магомедова вызывают истинное уважение, который упорством, трудом и созиданием прошел все этапы государственника. 

В разные годы он стоял у руководства республики, возглавлял Верховный совет Дагестанской АССР, являлся председателем Госсовета Республики Дагестан, его заслуги отмечены званием Героя труда Российской Федерации. Каждые его действия и инициативы имели одну цель – принести пользу Дагестану. 

Именно Магомедали Магомедовичу удалось не допустить распада республики в смутные 90-е годы, его статус, жизненный опыт и дальновидность не позволили посеять смуту в нашей республике. Мы всегда обращались к Магомедали Магомедовичу за советом и наставлениями, которых теперь нам будет очень не хватать, теплые воспоминания о нём навсегда останутся в наших сердцах», — сказал Госсекретарь.

Материал подготовлен mirmol.ru

Прочитано 21 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top