ЗАМАНА - Абдулмуслим Абдулмуслимов получил звание «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района»

Абдулмуслим Абдулмуслимов получил звание «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района»

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05 декабря, 2022. Понедельник 01:07
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Абдулмуслим Абдулмуслимов получил звание «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района»
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслим получил звание «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района».
Абдулмуслим Абдулмуслимов получил звание «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района»

Вручал удостоверение и почетный знак вице-премьер Нариман Абдулмуталибов, длительное время возглавлявший муниципалитет. Церемония вручения проходила в процессе сельскохозяйственной ярмарки-выставки, которая состоялась на главной площади Махачкалы.

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