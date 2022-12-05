Вручал удостоверение и почетный знак вице-премьер Нариман Абдулмуталибов, длительное время возглавлявший муниципалитет. Церемония вручения проходила в процессе сельскохозяйственной ярмарки-выставки, которая состоялась на главной площади Махачкалы.
Абдулмуслим Абдулмуслимов получил звание «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района»
- Автор Дарья
- 05 декабря, 2022. Понедельник 01:07
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслим получил звание «Почетный гражданин Сулейман-Стальского района».
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