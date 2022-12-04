Скончался Герой Труда РФ и почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

Сегодня, 4 декабря, на 93-м году жизни не стало видного политического, государственного деятеля Магомедова Магомедали Магомедовича.

За свою долгую жизнь Магомедали Магомедов не раз доказывал, что является настоящим патриотом Дагестана и России.

Он был со своей Республикой в самые тяжёлые для нее времена.

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале отметил, что навсегда запомнит Магомедали Магомедова как своего старшего друга: "

Дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедали Магомедовичу, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны. Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества", - написал он.

Редакция общественно-политической газеты на даргинском языке «Замана» приносит искренние соболезнования родным и близким Магомедали Магомедовича в связи с этой невосполнимой утратой.