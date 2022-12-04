ЗАМАНА - Скончался Герой Труда РФ и почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

Скончался Герой Труда РФ и почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

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04 декабря, 2022. Воскресенье 17:54
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Скончался Герой Труда РФ и почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

Сегодня, 4 декабря, на 93-м году жизни не стало видного политического, государственного  деятеля  Магомедова Магомедали Магомедовича. 

Как сообщает ТАСС, Магомедов скончался в Махачкале. 

Скончался Герой Труда РФ и почетный председатель Госсовета Дагестана Магомедали Магомедов

 

За свою долгую жизнь Магомедали Магомедов не раз доказывал, что является настоящим патриотом Дагестана и России. 

Он был со своей Республикой в самые тяжёлые для нее времена. 

Глава Дагестана Сергей Меликов в своем телеграм-канале отметил, что навсегда запомнит Магомедали Магомедова как своего старшего друга: "

Дагестанцы всегда с уважением относились к Магомедали Магомедовичу, помня, что именно его дальновидность и любовь к Родине в самые сложные времена помогли сохранить мир в Дагестане и целостность нашей страны. Навсегда запомню его как своего старшего друга, носителя лучших качеств дагестанского характера: трудолюбия и терпения, мудрости и мужества", - написал он. 

Редакция общественно-политической газеты на даргинском языке «Замана» приносит искренние соболезнования родным и близким Магомедали Магомедовича в связи с этой невосполнимой утратой.

 

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