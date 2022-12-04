ЗАМАНА - Премьер-министр РД: «Дагестан был и остается аграрной республикой»

Премьер-министр РД: «Дагестан был и остается аграрной республикой»

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04 декабря, 2022. Воскресенье 02:44
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Премьер-министр РД: «Дагестан был и остается аграрной республикой»
Вчера, 3 декабря, глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поучаствовал в торжественном мероприятии, посвящённом прошедшему Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Премьер-министр РД: «Дагестан был и остается аграрной республикой»

Поприветствовав гостей, премьер зачитал приветственные слова от Главы Дагестана Сергея Меликова.

«Несмотря на сложности последних лет, сельские труженики республики своими усилиями сделали многое для стабильного развития агропромышленного комплекса республики и сохранения репутации региона как надежного поставщика качественных продуктов питания. 2022 год стал для наших аграриев урожайным. Дагестан является лидером среди всех субъектов по численности поголовья, крупного и мелкого скота, производству овощей, плодов и винограда. Радостно, что большая часть собираемых рекордных урожаев винограда перерабатывается именно на наших предприятиях. В характере граждан, работающих на селе, заключены мудрость, выдержка, особая закалка и душевная щедрость многих поколений, заложивших основу сегодняшних успехов, передавших свой бесценный опыт молодой смене. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, богатого урожая и новых рабочих успехов на благо процветания родины», — говорилось в приветственном обращении руководителя республики Сергея Меликова.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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