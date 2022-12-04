Поприветствовав гостей, премьер зачитал приветственные слова от Главы Дагестана Сергея Меликова.

«Несмотря на сложности последних лет, сельские труженики республики своими усилиями сделали многое для стабильного развития агропромышленного комплекса республики и сохранения репутации региона как надежного поставщика качественных продуктов питания. 2022 год стал для наших аграриев урожайным. Дагестан является лидером среди всех субъектов по численности поголовья, крупного и мелкого скота, производству овощей, плодов и винограда. Радостно, что большая часть собираемых рекордных урожаев винограда перерабатывается именно на наших предприятиях. В характере граждан, работающих на селе, заключены мудрость, выдержка, особая закалка и душевная щедрость многих поколений, заложивших основу сегодняшних успехов, передавших свой бесценный опыт молодой смене. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия, богатого урожая и новых рабочих успехов на благо процветания родины», — говорилось в приветственном обращении руководителя республики Сергея Меликова.

Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.