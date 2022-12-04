Абдулмуслимова сопровождала правительственная делегация, в состав которой вошли его заместители Нариман Абдулмуталибов, Мурад Казиев, Заур Эминов, а также лидеры министерств и ведомств республики.

Официальное открытие стартовало с приветственного выступления премьера. Он поблагодарил аграриев региона за успешное завершение 2022 года.

«Уважаемые дагестанцы, дорогие аграрии, сегодня наш праздник. Мы достойно завершаем 2022 год, у нас везде идет положительная динамика она должна быть сохранена и в дальнейшем. Я вам искренне желаю больших надоев молока, больших урожаев риса и винограда. Всего самого наилучшего, берегите себя и своих близких», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.