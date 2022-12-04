ЗАМАНА - Масштабная сельхозярмарка состоялась в центре Махачкалы

Масштабная сельхозярмарка состоялась в центре Махачкалы

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04 декабря, 2022. Воскресенье 02:00
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Масштабная сельхозярмарка состоялась в центре Махачкалы
Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов вчера, 3 декабря, поучаствовал в сельскохозяйственной ярмарке, которая проходила на главной площади Махачкалы.
Масштабная сельхозярмарка состоялась в центре Махачкалы

Абдулмуслимова сопровождала правительственная делегация, в состав которой вошли его заместители Нариман Абдулмуталибов, Мурад Казиев, Заур Эминов, а также лидеры министерств и ведомств республики.

Официальное открытие стартовало с приветственного выступления премьера. Он поблагодарил аграриев региона за успешное завершение 2022 года.

«Уважаемые дагестанцы, дорогие аграрии, сегодня наш праздник. Мы достойно завершаем 2022 год, у нас везде идет положительная динамика она должна быть сохранена и в дальнейшем. Я вам искренне желаю больших надоев молока, больших урожаев риса и винограда. Всего самого наилучшего, берегите себя и своих близких», — высказался глава кабмина. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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