ЗАМАНА - Новые аппараты МРТ появятся в дагестанских медучреждениях

Новые аппараты МРТ появятся в дагестанских медучреждениях

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03 декабря, 2022. Суббота 00:52
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Новые аппараты МРТ появятся в дагестанских медучреждениях

О техническом оснащении медучреждений республики в прямом эфире ЦУР Дагестана рассказала руководительница Минздрава Дагестана Татьяна Беляева.

Новые аппараты МРТ появятся в дагестанских медучреждениях

«Аппараты МРТ в рамках программы “Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями” национального проекта “Здравоохранение” в текущем году будут размещены в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи и в Республиканской клинической больнице имени Вишневского. А также новый ангиографический комплекс будет установлен в Городскую клиническую больницу, которая получит статус регионального сосудистого центра», – сообщила Беляева.

В 2022 году в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Дагестан» дооснащение и переоснащение оборудованием медицинских учреждений, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, прибавили республике ещё 379 единиц медтехники.

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