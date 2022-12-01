В Дагестане более 600 многоэтажек включено в список проблемных

За нынешний год в республике был проведен частичный снос каркасов многоэтажных домов на разной стадии строительства по 28 исполнительным производствам. В том числе при выдаче разрешений на возведение многоквартирных домов и актов ввода их в работу, рассказал Ежов.

Среди ключевых ошибок, выявляемых прокурорами в градостроительной области: выдача разрешений на строительство по проектам, не соответствующим градостроительным правилам, плохой уровень безопасности на строительных площадках, слабый государственный строительный надзор и контроль за ходом строительства, бездействие должностных лиц муниципального земельного контроля при выявлении фактов самовольного строительства и так далее.

По сведениям надзорного ведомства, в Махачкале распространено строительство многоквартирных жилых домов под видом апарт-отелей, при этом для этого используются денежные средства граждан.