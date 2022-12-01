ЗАМАНА - В Дагестане более 600 многоэтажек включено в список проблемных

В Дагестане более 600 многоэтажек включено в список проблемных

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01 декабря, 2022. Четверг 13:52
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В Дагестане более 600 многоэтажек включено в список проблемных

В Дагестане более 600 объектов вошло в Реестр проблемных многоквартирных домов, проинформировал прокурор региона Алексей Ежов.

В Дагестане более 600 многоэтажек включено в список проблемных

За нынешний год в республике был проведен частичный снос каркасов многоэтажных домов на разной стадии строительства по 28 исполнительным производствам. В том числе при выдаче разрешений на возведение многоквартирных домов и актов ввода их в работу, рассказал Ежов.

Среди ключевых ошибок, выявляемых прокурорами в градостроительной области: выдача разрешений на строительство по проектам, не соответствующим градостроительным правилам, плохой уровень безопасности на строительных площадках, слабый государственный строительный надзор и контроль за ходом строительства, бездействие должностных лиц муниципального земельного контроля при выявлении фактов самовольного строительства и так далее.

По сведениям надзорного ведомства, в Махачкале распространено строительство многоквартирных жилых домов под видом апарт-отелей, при этом для этого используются денежные средства граждан.

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