ЗАМАНА - Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Взять под опеку военные городки…»

Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Взять под опеку военные городки…»

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01 декабря, 2022. Четверг 09:51
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Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Взять под опеку военные городки…» Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Взять под опеку военные городки…» Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Взять под опеку военные городки…»

В рамках «парламентской региональной недели» депутат ГосДумы РФ Гасанов Джамаладин Набиевич посетил военный городок в Буйнакске.

Депутат ГД РФ Гасанов Д.Н. «…Взять под опеку военные городки…»

«…Председатель ГД РФ Володин В.В. призвал депутатов взять под опеку военные гарнизоны, уделить пристальное внимание тому, в каких условиях проживают военнослужащие и их семьи. Теперь, когда у Министерства обороны России по понятным причинам, есть более важные задачи, мы депутаты ГД можем и обязаны помочь семья военнослужащих, взять под свою опеку решение их насущных вопросов. Партия «Единая Россия» поручила всем депутатам своей фракции сделать все возможное, чтобы содействовать решению ваших проблем» – сказал Джамаладин Гасанов на встрече с жителями военного городка Буйнакского гарнизона. В беседе с Депутатом ГД РФ жены военнослужащих поделились своими проблемами и высказали ряд просьб и предложений. Большинство семей имеют малолетних и несовершеннолетних детей. Конечно, в этой ситуации хотелось бы создать дополнительные условия для их отдыха и занятиями спортом. Эти и многие другие просьбы и пожелания жителей военного городка взяты на контроль помощниками депутата.

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