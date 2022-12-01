Как высказался Абдулмуслимов, заметную роль в развитии сельского хозяйства северной зоны региона играет мелиорация.

«Северная зона региона всегда была кормилицей Дагестанской АССР, Республики Дагестан. В развитии мелиорации в последние годы фиксируется положительная динамика, это результат сотрудничества всех ответственных министерств, ведомств и научных центров, но работу необходимо не только ускорить, но и повысить ее эффективность. Нам сегодня требуется выработать алгоритм последующих наших ходов, как мы будем развивать мелиорацию именно в северной зоне Дагестана, потому что орошаемое земледелие — это основа всего сельского хозяйства - растениеводства и животноводства», — обратился к участникам собрания премьер. Подробнее материал можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.