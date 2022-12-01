ЗАМАНА - Сергей Меликов и Александр Сидякин обсудили итоги деятельности ДРО партии «Единая Россия»

Сергей Меликов и Александр Сидякин обсудили итоги деятельности ДРО партии «Единая Россия»

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01 декабря, 2022. Четверг 08:10
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Сергей Меликов и Александр Сидякин обсудили итоги деятельности ДРО партии «Единая Россия»

Вчера, 30 ноября, руководитель Дагестана и секретарь республиканского отделения партии «Единая Россия» Сергей Меликов и начальник центрального исполкома «Единой России», заместитель секретаря генсовета партии Александр Сидякин провели заседание с активом ДРО.

Сергей Меликов и Александр Сидякин обсудили итоги деятельности ДРО партии «Единая Россия»

В его рамках были озвучены итоги деятельности отделения, в том числе речь шла о реализации партийных проектов в республике, организации гуманитарных акций, а также налаживании обратной связи с жителями.

Глава региона озвучил, что дагестанское отделение партии активно участвует в общественно-политической и социально-экономической жизни республики. В рядах «Единой России» состоит более 120 000 жителей Дагестана. Местные отделения партии представлены во всех муниципальных образованиях, а число первичных отделений – примерно 1800. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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