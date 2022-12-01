Глава Дагестана: «Ризван Газимагомедов опытный и компетентный специалист, который долгие годы проработал в ведущих госкорпорациях»

Говоря об исполняющем обязанности мэра Махачкалы Ризване Газимагомедове, Меликов озвучил, что он опытный и компетентный эксперт, имеющий большой опыт работы в законодательном органе города. «Он долгие годы проработал в лучших государственных компаниях. Имеет солидное, на мой взгляд, крайне полезное для Махачкалы строительное образование. Ризван Казимович за год работы в правительстве вывел вперёд, и это заметно очевидно, сферу дорожного строительства. Именно при нём началось то, что регион долго ждал – возведение федеральной трассы Р-217 и решения вопросов по обходным магистралям городов Дербент Махачкала и Хасавюрт. Он вывел на новый уровень такие позиции, как работа Министерства промышленности и торговли. Это подтвердил и приехавший недавно в Дагестан вице-премьер Денис Мантуров», — высказался он. Меликов уточнил, что динамика развития Махачкалы должна быть более прогрессивной и ускоренной. «Думаю, смена руководства города никоим образом не приведёт к стагнации развития Махачкалы. Город будет развиваться с учётом определённых нюансов, допущенных за последние годы. Ризван Казимович в ближайшее время, думаю, докажет, что он заслуживает доверия горожан», — подытожил он.