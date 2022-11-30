Глава Дагестана: «Динамо» – это подлинно народная команда»

Руководитель Дагестана Сергей Меликов во вторник, 29 ноября, провел встречу с командой, тренерами и руководством футбольного клуба Махачкалы «Динамо».

Меликов подчеркнул роль и важность для клуба ее президента, заслуженного тренера России Гаджи Гаджиева.

«У нас в России не так много олимпийских чемпионов по футболу. Один из них у нас в команде. В этом плане нам крайне повезло», – высказался он.

В завершение мероприятия руководитель республики пожелал динамовцам отлично отдохнуть и после зимней паузы в первенстве с новыми силами продолжить борьбу за высокие позиции в турнирной таблице. Подробнее материал можно прочитать на сайте Главы Дагестана.